Мобилизованным ямальцам закупили пять внедорожников и 15 квадрокоптеров

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Мобилизованных из Ямало-Ненецкого автономного округа обеспечили пятью внедорожниками и 15 квадрокоптерами за счет регионального бюджета, сообщил губернатор Дмитрий Артюхов в своем Telegram-канале.

"Помогаем ямальцам обустроить быт в местах несения службы. Для наших подразделений закупили пять внедорожников. Автомобили сейчас в Тюмени, уже вручили два "Патриота". Приобрели и передали 15 квадрокоптеров, которые помогут в выполнении боевых задач. Ребята уже осваивают управление дронами", - написал он.

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Также для военнослужащих закупили термобелье, генераторы и инструменты. К поддержке мобилизованных присоединились и компании топливно-энергетического комплекса, они передали им четыре полевые кухни. "Понимаю, насколько важны в зоне СВО такие простые вещи, как транспорт под рукой или горячий обед, обязательно продолжим обеспечивать ребят всем необходимым", - написал Артюхов.