15 детских хоров из Ишима вместе споют "Пусть всегда будет солнце" в феврале 2023 года

| Фото: Детская-Школа-Искусств Ишим ВКонтакте (архив) | Фото: Детская-Школа-Искусств Ишим ВКонтакте (архив)

15 хоров из общеобразовательных школ и детских садов Ишима станут участниками грантового проекта – хорового фестиваля "Поющее детство". Проект стартует 1 декабря, а итоговый гала-концерт концерт пройдет 17 февраля.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила автор проекта, преподаватель по классу фортепиано детской музыкальной школы Ишима Марина Башук.

Она пояснила, что развитие традиций хорового пения является наиболее массовым, простым и наименее затратным в исполнении механизмом формирования единства народа.

"Совместное исполнение хороших песен поможет воспитать в детях любовь к родине и чувство гордости от принадлежности к своей стране", - подчеркнула педагог.

По ее словам, в каждой школе и детском саду есть поющие дети, в некоторых их объединяют в хоровые коллективы, но дальше своего образовательного учреждения ребята, как правило, не выступают. Цель хорового фестиваля "Поющее детство" – вывести непрофессиональные коллективы на городские площадки и собрать их вместе.

Организаторы планируют в рамках проекта сначала провести мастер-классы для каждого коллектива от детского хора школы искусств "Аллегро" под руководством педагога, который больше 25 лет ведет эту творческую команду. Затем сам профессиональный коллектив представит концерт для школьников.

На заключительном гала-концерте фестиваля 17 февраля каждый коллектив споет по одной выбранной композиции, а в финале детские хоры исполнят все вместе на одной сцене общую песню.

"Выбор пал на вечную "Пусть всегда будет солнце", потому что сейчас она обрела новый смысл и вновь звучит очень актуально", - подчеркнула Марина Башук.

Она отметила, что если фестиваль найдет отклик, то в дальнейшем, возможно, выйдет за рамки городского мероприятия и соберет коллективы из других муниципалитетов.

Добавим, проект АНО "Территория творчества" стал победителем второго конкурса президентского фонда культурных инициатив 2022 года, получил грантовую в размере более 150 тыс. рублей и будет реализован до 28 февраля 2022 года.

Инна Кондрашкина