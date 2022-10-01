Поднимали квадроцикл и тянули "КамАЗ": в Тюмени провели первый турнир "Сильнейший пожарный: Кубок огня"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Буксировку 12-тонного "КамАЗа" и "богатырскую карусель" с полутонным квадроциклом выполняли пожарные и спасатели Тюменской области на первых соревнованиях "Сильнейший пожарный: Кубок огня" 18 октября. Участниками стали девять команд из региональных подразделений пожарно-спасательного гарнизона.

Как сказал на открытии главный федеральный инспектор по Тюменской области аппарата полномочного представителя президента России в УФО Дмитрий Кузьменко, Главное управление МЧС России по Тюменской области - одно из лучших в стране по профессиональной деятельности, а еще активный участник различных спортивных и других мероприятий, популяризирующих государственную службу. "Мы знаем и "Огненную шайбу", и другие состязания, которые собирают множество гостей. Новые соревнования, надеюсь, станут не только регулярными, но и приобретут всероссийский статус. Я даже в этом не сомневаюсь, зная энтузиазм наших тюменских ребят", – подчеркнул Дмитрий Кузменко.

Состязания открыл восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике, мастер спорта международного класса Михаил Кокляев. Он рассказал, что подобные турниры проводились за рубежом, но главное отличие сегодняшнего в том, что сотрудники МЧС – не просто в полной амуниции, но и с аппаратами на сжатом воздухе. "Это мужество и сила воли российского характера", - добавил он.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В каждой команде было по трое бойцов, которые прошли 10 этапов. Сюда входили несколько этапов с перекидыванием покрышек, удержанием на вытянутых руках пожарных рукавов. Также нужно было пройти на руках по пожарной лестнице и туннель, а в завершение команды поднимали свернутые пожарные рукава на высоту 15 метров.

"Самое сложное – это работа в ограниченной обстановке. На нас надеты дыхательные аппараты, поэтому дыхание скованное, а нагрузки большие, хотя воздуха нужно много, потребление у организма большое. В остальном все упражнения посильные, команда справилась. Тут важно рассчитать свои силы на всю дистанцию. К примеру, наши соперники ринулись в самом начале, вроде обогнали, а силы под конец уже иссякли", – поделился участник турнира, начальник караула 25 пожарно-спасательного отряда г. Заводоуковска Николай Медведев.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В результате звание "Сильнейший пожарный" в Тюменской области получил 32 пожарно-спасательный отряд, на втором месте – специализированная пожарно-спасательная часть. Дипломом III степени наградили восьмой пожарно-спасательный отряд.

"В будущем поговорим с министром МЧС, чтобы соревнования стали ежегодными в системе МЧС России, а может и в других силовых структурах. В Тюменской области соревнования планируем проводить ежегодно", - подчеркнул начальник главного управления МЧС России по Тюменской области, генерал-майор внутренней службы Артур Хачатрян.

Виктория Макарова