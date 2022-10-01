  • 18 октября 202218.10.2022вторник
  • USD61,7634
    EUR60,5608
  • В Тюмени 6..8 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Водитель "Рено" погиб на тюменской трассе после столкновения с большегрузом

Происшествия, 20:17 18 октября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Водитель "Рено" погиб после столкновения с большегрузом марки "Мерседес" на 98-м километре автодороги Ишим - Викулово 18 октября. Предварительно, "Рено" выехал на встречную полосу, сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области.

Водитель большегруза пытался уйти на обочину, но не смог избежать удара. Водитель "Рено" погиб, он был в машине один. Личность погибшего устанавливается. Обстоятельства выясняются.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# авария , ГИБДД Тюменской области , ДТП

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:17 18.10.2022Водитель "Рено" погиб на тюменской трассе после столкновения с большегрузом
20:15 18.10.2022Лишенного прав водителя рейсового автобуса задержали тюменские автоинспекторы
18:32 18.10.202219-летнего жителя Исетского района арестовали на 10 суток за пьяную езду без прав
18:27 18.10.2022В Тюмени водитель "Газели" сбил девятилетнюю школьницу