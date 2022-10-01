Водитель "Рено" погиб на тюменской трассе после столкновения с большегрузом

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Водитель "Рено" погиб после столкновения с большегрузом марки "Мерседес" на 98-м километре автодороги Ишим - Викулово 18 октября. Предварительно, "Рено" выехал на встречную полосу, сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области.

Водитель большегруза пытался уйти на обочину, но не смог избежать удара. Водитель "Рено" погиб, он был в машине один. Личность погибшего устанавливается. Обстоятельства выясняются.