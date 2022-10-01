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Установлена личность погибшего в ДТП на тюменской трассе

Происшествия, 12:27 19 октября 2022

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

При столкновении легкового автомобиля Renault и большегруза Mercedes на 98-м км автодороги Ишим - Викулово 18 октября погиб 40-летний житель Ишима.

Как сообщает ГИБДД Тюменской области, по предварительным данным, автомобиль Renault выехал на встречную полосу, где врезался в фуру. От удара оба автомобиля разбросало по кюветам.

Водитель большегруза пытался уйти на обочину, но не смог избежать удара. В машине водитель Renault ехал один, водитель грузовика в ДТП не пострадал.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП , Ишим

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