Установлена личность погибшего в ДТП на тюменской трассе

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

При столкновении легкового автомобиля Renault и большегруза Mercedes на 98-м км автодороги Ишим - Викулово 18 октября погиб 40-летний житель Ишима.

Как сообщает ГИБДД Тюменской области, по предварительным данным, автомобиль Renault выехал на встречную полосу, где врезался в фуру. От удара оба автомобиля разбросало по кюветам.

Водитель большегруза пытался уйти на обочину, но не смог избежать удара. В машине водитель Renault ехал один, водитель грузовика в ДТП не пострадал.