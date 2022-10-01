Тюменские волейболисты дважды обыграли барнаульский "Университет"

| Фото: из группы ВК "Тюмень" во ВКонтакте | Фото: из группы ВК "Тюмень" во ВКонтакте

Волейболисты "Тюмени" дважды победили победить команду "Университета" из Барнаула в чемпионате высшей лиги "А". Тюменцы обыграли соперников со счетом 3:2 и 3:1, сообщает пресс-служба спортклуба.

"Здорово, что мы смогли одержать две победы. Хотя барнаульцы очень здорово играли в защите. Нам же в этом элементе надо прибавлять. Многовато мячей упало на нашей стороне после скидок и накатов. Никто так просто никому очки дарить не будет. Все парни — молодцы, что дотерпели, и смогли оформить такой результат", - рассказал блокирующий Владимир Чивель.

22 и 23 октября у тюменцев пройдет домашний тур чемпионата, где они сыграют с соперниками из Магнитогорска.