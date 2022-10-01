250 добровольцев региона соберутся в тюменской "Ребячке" на форум

| Фото: ДТиС «Пионер» во ВКонтакте | Фото: ДТиС «Пионер» во ВКонтакте

Более 250 лидеров добровольческого движения Тюменской области соберутся на региональный форум в "Олимпийской Ребячке" с 22 по 24 октября, сообщает Дворец творчества и спорта "Пионер".

Представители ресурсных, опорных, студенческих волонтерских сообществ региона и участники клуба #МыВместе в течение трех дней поделятся опытом, отработают организационно-методические навыки на местах.

На форуме будут работать несколько площадок, где выступят региональные эксперты. Они обсудят с активистами их идеи, расскажут, как придумывали и реализовывали собственные проекты. Также участники прокачают свои профессиональные компетенции на мастер-классах и деловых играх на свежем воздухе.

Самых активных наградят на закрытии 24 октября. Там же добровольцам вручат благодарственные письма за работу по сбору гуманитарной помощи для жителей Донбасса.

Добавим, организатором мероприятия выступил Координационный ресурсный центр поддержки добровольческого движения Тюменской области ДТиС "Пионер".