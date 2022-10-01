Бесплатно сделать УЗИ щитовидной железы и маммографию предлагают тюменкам

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Профилактическая акция для женщин пройдет 22 октября с 12 до 16 часов на территории аквапарка "ЛетоЛето" (ул. Щербакова, 87) в Тюмени. Бесплатное обследование предлагают пройти медики в рамках месячника по профилактике онкологических заболеваний молочной железы, собщает областной департамент здравоохранения.

Тюменки смогут проверить состояние сердца и проконсультироваться с нутрициологом, сделать УЗИ молочных желез и щитовидной железы, пройти процедуру маммографии и посетить онколога-маммолога, узнать свой актуальный ВИЧ-статус.

Акцию организует Региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики совместно с МКМЦ "Медицинский город" и Центром профилактики и борьбы со СПИД.