Тюменские грузины отметили праздник урожая

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Праздник урожая Тбилисоба отметили в "Грузинском землячестве" в Тюмени 21 октября.

"Праздник Тбилисоба празднуют в Грузии, когда собран весь урожай. На нем собирают всех людей. В этот день стараются снижать цену на продукты, чтобы люди, которые не имеют возможности купить их, смогли это сделать. Например, если сыр, условно, стоит 12 лари, то его продают за три лари. Этот праздник в Грузии длится четыре дня, а я здесь делаю в один день. Мы сохраняем наши традиции и обычаи, это нужно. В Тюмени праздник Тбилисоба я организую уже лет 12", – рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" председатель тюменской региональной общественной организации "Грузинское землячество" Автандил Кация.

В зале накрыли столы, расставив на них традиционные блюда грузинской кухни и напитки, которых, как заверяет Автандил Кация, в тюменских магазинах просто не найти.

Председатель координационного совета национальных общественных объединений и национально-культурных автономий Тюменской области Евгений Воробьев отметил, что такие мероприятия помогают сохранять все, что накоплено веками, и является украшением национальности.

Праздник получился многонациональным. Атмосферу создавали номера коллективов, базирующихся в ДНК "Строитель". Первыми поздравить присутствующих в зале вышли участники украинского ансамбля "Зорецвіт". После исполнения пары номеров они отправились угощать гостей варениками с виноградом. Это блюдо стало победителем на фестивале-конкурсе садоводов-любителей в сентябре 2022 года. Руководитель ансамбля Ирина Юнчик подчеркнула, что она очень любит готовить вареники, и это ее 51-й вид этого блюда.

"Когда приходят гости, у грузина улыбающееся лицо. Мы показываем свою культуру, представители других национальностей – свою. Узнав традиции друг друга, никогда не поднимем друг на друга руку", – сказал Автандил Кация.

На стену в зале проецировали видео, гостям показали ролик с выступлением единственного в мире ансамбля долгожителей, самому младшему участнику которого исполнилось 78 лет, а старшему – 95 лет.

Инна Пахомова