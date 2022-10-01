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Житель Челябинской области собирал марихуану у автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск

Происшествия, 15:46 22 октября 2022

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Жителя Челябинской области с наркотиком растительного происхождения задержали сотрудники полиции в Увате, сообщает УМВД по Тюменской области.

На федеральной автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль Hyundai.

Полицейские приняли решение досмотреть транспортное средство, на заднем пассажирском сидении была обнаружена банка с веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что это марихуана массой более 11 гр.

35-летний житель Челябинской области пояснил, что растение нарвал на одном из съездов дороги, после чего поместил в банку для дальнейшего употребления.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное приобретение, хранение наркотических средств". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до трех лет.

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# наркотики , уголовное дело

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