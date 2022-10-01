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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области выявлены 204 случая COVID-19 за сутки

Общество, 13:07 22 октября 2022

Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

204 случая коронавируса выявили в Тюменской области за сутки, госпитализированы 20 человек, выздоровели 119, один пациент скончался, сообщает федеральный оперативный штаб 22 октября.

В России за сутки выявили 9 тыс. 348 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 90 летальных исходов. За сутки в стране полностью выздоровели 15 тыс. 35 человек, госпитализированы 1 тыс. 466.

Всего на сегодня в России выявлен 21 млн 364 тыс. 263 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 389 тыс. 449 летальных исходов, выздоровели 20 млн 708 тыс. 528 человек.

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