В тюменском Медгороде избавляют от злокачественной опухоли кожи без операции

| Фото: vk.com/medgorod_info | Фото: vk.com/medgorod_info

Безоперационный метод лечения пациентов от злокачественной опухоли практикуют врачи Медицинского города в Тюмени. С 2019 г. более одной тыс. жителей Тюмени и области прошли лучевое лечение базальноклеточного и плоскоклеточного видов рака. Эффективность лечения – до 98-100%, сообщает пресс-служба медучреждения.

В основе лежит высокоточная контактная лучевая терапия, которая разрушает очаг злокачественной опухоли изнутри. Ее проводят на рентгенотерапевтическом аппарате белорусского производства "THERAD 200", которым оснастили учреждение в рамках нацпроекта "Здравоохранение" - "Борьба с онкологическими заболеваниями".

"Лечение осуществляется в условиях дневного стационара. Пациент лежит на удобной кушетке, к опухоли подводится тубус, луч действует исключительно на нее, а не на весь организм. Безболезненная процедура длится 5-6 минут", — рассказала заведующая дневным стационаром по радиотерапии амбулаторно-поликлинической службы Екатерина Федорова.

Курс лечения занимает три недели и сопровождается противовоспалительной терапией. После его завершения главное – обязательно проходить профилактические осмотры каждые три месяца в течении первого года. Иначе болезнь может вернуться.

Специалисты дневного стационара по радиотерапии подчеркнули, что базальноклеточный рак – самый частый вид онкологии кожных покровов, который редко дает метастазы и хорошо поддается лечению. Они призывают каждого ответственно подходить к лечению злокачественных новообразований, чтобы процесс выздоровления проходил в разы быстрее и эффективнее.