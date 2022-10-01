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Восемь мастеров косторезного дела впервые выпустят в техникуме Тобольска

Общество, 11:15 23 октября 2022

информационного центра правительства Тюменской области | Фото: информационного центра правительства Тюменской области

8 мастеров косторезного дела впервые выпустят в Тобольском многопрофильном техникуме в 2023 г. Студенты уже приступили к выполнению дипломных работ – изделий из кости, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Тобольск славится своими мастерами-косторезами на весь мир, поэтому 4 года назад было принято решение об открытии на базе отделения искусств и культуры им. А.А. Алябьева косторезной мастерской. Таким образом, техникум делает все возможное, для того, чтобы не только сохранить традиционное для Сибири ремесло, но и расширить региональную школу косторезов", - рассказал директор техникума Станислав Поляков.

Напомним, ранее Полина Гаманюк, студентка четвертого курса отделения искусств и культуры им. А.А. Алябьева Тобольского многопрофильного техникума одержала победу в номинации "Художественное ремесло" XVI Молодежных Дельфийских игр в Таджикистане. Она презентовала жюри 10 уникальных работ из кости и покорила судей мастерством, самобытностью.

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# косторезное искусство , студенты , Тобольск

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