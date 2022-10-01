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Обвиняемый в убийстве дочери и в покушении на убийство сожительницы тюменец заключен под стражу на два месяца

Происшествия, 12:11 23 октября 2022

Следственное управление СК РФ По Тюменской области | Фото: Следственное управление СК РФ По Тюменской области

По стражу заключен обвиняемый в убийстве дочери и в покушении на убийство жены 41-летний житель Тюмени. По решению Ленинского районного суда он будет находится в следственном изоляторе до 20 декабря, сообщает Следственное управление СК России по Тюменской области.

Напомним, в ночь на 21 октября, мужчина, будучи пьяным, в доме на улице Оренбургской Тюмени в ходе бытовой ссоры избил сожительницу, а затем нанес повреждения четырехмесячной дочери. Обе были госпитализированы, но несмотря на усилия врачей, девочка скончалась. Женщине оказывают медицинскую помощь.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетнего ребенка и покушении на убийство матери младенца.

На допросе у следователя обвиняемый дал признательные показания и сообщил об обстоятельствах совершенных преступлений.

Расследование дела продолжается.

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# следственный комитет , суд , уголовное дело

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