Тюменцы на совмещенке пользуются теми же гарантиями, что и на основной работе

| Фото: группа "X-BIO ТюмГУ" ВКонтакте | Фото: группа "X-BIO ТюмГУ" ВКонтакте

Тюменцы на совмещенке пользуются теми же гарантиями, что и на основной работе. Это является одним из преимущество официального трудоустройства.

"Согласно трудовому законодательству, совместительство – это выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время. Согласно 282 статье Трудового кодекса РФ, заключение трудовых договоров о работе по совместительству допускается с неограниченным числом работодателей. На каждом месте работы в трудовую книжку делают запись", –уточнила юрист Олеся Евсеева.

При этом совмещение может быть не только внешним, но и внутренним. В таком случае сотрудник выполняет разные функции, но в той же организации, в которой трудоустроен на полный день. При этом заключается сразу два трудовых договора: один основной, другой — дополнительный. Совмещение запрещено государственным и муниципальным служащим, а также сотрудникам силовых ведомств. Таким работникам можно по совместительству заниматься только преподавательской или научной деятельностью.

На второй работе сотрудники имеют те же права и гарантии, что и те, которые работают на полную ставку. Однако если человек совмещает работу с учебой или берет дополнительную работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, все гарантии он получает по основному месту работы.

В любом случае НДФЛ за сотрудника платит работодатель. Это обязаны делать и за основных сотрудников, и за сотрудников по совместительству.

– Отпуска на обеих работах предоставляются одновременно, даже если работник не отработал шести месяцев по совместительству. Если продолжительность отпуска на основной работе больше, то по его просьбе ему предоставляется отпуск без сохранения заработной платы, – подчеркнула юрист.

В центре занятости могут помочь найти работу в том числе и на совмещение, для этого соискатель должен обозначить в организации свои пожелания к графику работы, например, выбрать