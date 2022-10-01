Тоболяков с наркотиком задержала полиция

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Двоих жителей Тобольска с мефедроном задержали полицейские. Возбуждены уголовные дела, сообщает отдел тобольский УМВД РФ по Тюменской области.

35-летний тоболяк был остановлен для проверки документов в микрорайоне Южный. Мужчина заметно нервничал. Полицейские приняли решение провести досмотр и обнаружили у тоболяка полимерный пакет с белым порошком. Экспертиза установила, что это мефедрон массой 0,44 гр.

27-летняя женщина была замечена полицейскими при выходе из лесного массива в 15 микрорайоне Тобольска. В ходе беседы она проявляла беспокойство и противоречиво отвечала на вопросы. У нее был изъят сверток с веществом белого цвета, оказавшимся 0,5 гр мефедрона.

Возбуждены уголовные дела по статье "Незаконное хранение наркотических средств в значительном размере". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.