Более 600 речных прогулок провели в Тюмени за время навигации
Более 600 прогулок по реке Тура было совершено в Тюмени за период навигации в 2022 году.
Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала заместитель директора по связям с общественностью Тюменской судоходной компании Ольга Лузина.
В этом году навигация официально закрылась 9 октября в связи с тем, что уровень воды в реке Тура снижался. Совершать прогулки вдоль набережной было проблематично. В Тюменской судоходной компании надеются, что в 2023 году ситуация нормализуется и, если будет позволять погода, то сезон речных прогулок продлится дольше.
Сейчас в Тюменской судоходной компании стартовал сезонный ремонт. Необходимо подготовить к следующей навигации спасательное оборудование, оборудование пожаротушения. В октябре провели работы по очистке от мусора левого берега Туры, где будут "зимовать" теплоходы.
Напомним, навигацию по Туре в 2022 году открыли 24 апреля.
Инна Пахомова