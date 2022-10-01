Более 600 речных прогулок провели в Тюмени за время навигации

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 600 прогулок по реке Тура было совершено в Тюмени за период навигации в 2022 году.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала заместитель директора по связям с общественностью Тюменской судоходной компании Ольга Лузина.

В этом году навигация официально закрылась 9 октября в связи с тем, что уровень воды в реке Тура снижался. Совершать прогулки вдоль набережной было проблематично. В Тюменской судоходной компании надеются, что в 2023 году ситуация нормализуется и, если будет позволять погода, то сезон речных прогулок продлится дольше.

Сейчас в Тюменской судоходной компании стартовал сезонный ремонт. Необходимо подготовить к следующей навигации спасательное оборудование, оборудование пожаротушения. В октябре провели работы по очистке от мусора левого берега Туры, где будут "зимовать" теплоходы.

Напомним, навигацию по Туре в 2022 году открыли 24 апреля.

Инна Пахомова