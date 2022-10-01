  • 24 октября 202224.10.2022понедельник
  • USD61,1958
    EUR59,8378
  • В Тюмени 4..6 С 7 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Более 600 речных прогулок провели в Тюмени за время навигации

Общество, 16:12 24 октября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 600 прогулок по реке Тура было совершено в Тюмени за период навигации в 2022 году.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала заместитель директора по связям с общественностью Тюменской судоходной компании Ольга Лузина.

В этом году навигация официально закрылась 9 октября в связи с тем, что уровень воды в реке Тура снижался. Совершать прогулки вдоль набережной было проблематично. В Тюменской судоходной компании надеются, что в 2023 году ситуация нормализуется и, если будет позволять погода, то сезон речных прогулок продлится дольше.

Сейчас в Тюменской судоходной компании стартовал сезонный ремонт. Необходимо подготовить к следующей навигации спасательное оборудование, оборудование пожаротушения. В октябре провели работы по очистке от мусора левого берега Туры, где будут "зимовать" теплоходы.

Напомним, навигацию по Туре в 2022 году открыли 24 апреля.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# река Тура

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:54 24.10.202225 октября - события дня
17:42 24.10.2022Тюменских ученых наградили за поиски нефти в Курганской области
17:30 24.10.2022В Тюменской области с начала года зафиксировали 13 случаев бешенства
17:19 24.10.2022Артистка лейбла Black Star выступит на областном посвящении в первокурсники в Тюмени