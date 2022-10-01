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Жителя Тюменской области отправили в колонию за повторную пьяную езду

Происшествия, 18:41 24 октября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

К одному года и шести месяцам лишения свободы приговорили жителя Ялуторовского района за повторное пьяное вождение. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

В ночь на 5 июня нетрезвый мужчина сел за руль автомобиля ВАЗ–21074 и поехал по с. Сингуль Татарский. Не справившись с управлением, он съехал в кювет, после чего был задержан сотрудниками ГИБДД. Ранее мужчина привлекался за аналогичное преступление к уголовной ответственности, но должных выводов для себя не сделал.

На суде подсудимый вину признал. "Он заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. По месту жительства характеризуется удовлетворительно, на учете у врачей не состоит", – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системе Тюменской области.

Кроме того, гражданин лишен права управления транспортными средствами на пять лет.

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# приговор , пьяная езда , суды

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