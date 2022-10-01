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В Тюменской области с начала года предприятия вырастили около двух тонн товарной рыбы

Экономика, 11:27 25 октября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Около двух тонн товарной рыбы вырастили предприятия Тюменской области за 10 месяцев 2022 года. Об этом сообщил заместитель губернатора, директор регионального департамента АПК Владимир Чейметов.

"Для компаний, осуществляющих товарное рыбоводство, предоставляются субсидии на приобретение рыбопосадочного материала. Она выплачивается по расчетным ставкам: 100 рублей - за тысячу штук личинок сиговых рыб, 2 тыс. рублей - за тысячу штук карпа, толстолобика, белого амура, щуки и судака (навеской от 20 г - до 150 г)", - отметил Владимир Чейметов.

Всего 82 организации занимаются рыбоводством в Тюменской области на 173 участках площадью 54,9 тыс. га. Четыре хозяйства осуществляют индустриальную аквакультуру, в том числе, без использования рыбоводных участков.

Основные поставщики рыбопосадочного материала для рыбоводных предприятий Тюменской области: ФГБНУ "ВНИРО", Нижне-Обский филиал ФГБУ "Главрыбвод", ООО "МБМ". Некоторые хозяйства закрывают потребность за счет собственного производства или закупки в соседних регионах.

Итоговые результаты работы рыбоводных предприятий в департаменте подведут в начале 2023 года, так как основной объем добывается в подледный период. Также станет ясно, как перезимует оставленная на следующий год рыба, тогда можно будет сделать прогнозы на зарыбление водоемов в следующем сезоне.

Владимир Чейметов напомнил, что в 2021 году были хорошие результаты: вырастили 3 тыс. 347 тонн товарной рыбы: 773 тонны пеляди и ее гибридов, 705 тонн карпа, 402 тонны щуки, а также 1 тыс. 467 тонны других видов рыб.

Ирина Шемякина

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# аквакультура , АПК , Владимир Чейметов , рыбоводство , рыборазведение

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