Тюменские активисты провели урок по технике Великой Победы в краснодонской школе

| Фото: Тюменское региональное отделение «Молодой гвардии» | Фото: Тюменское региональное отделение «Молодой гвардии»

Урок по технике Великой Победы провели активисты Тюменского регионального отделения "Молодой Гвардии" в краснодонской школе 24 октября.

С 10 октября молодогвардейцы из Тюмени помогают налаживать мирную жизнь в Краснодоне. Добровольцы передали учебные 3D-пособия "Техника Великой Победы", по которым провели уроки и рассказали о технике, используемой во времена Великой Отечественной войны, учителям. Используя 3D-пособие и приложение "МЫ ПОМНИМ-2020", участники рассмотрели танки, самолеты и оружие в трехмерном изображении под разными углами.

"Великая Отечественная война — героическая страница истории нашей с вами страны. Она наполнена многочисленными человеческими жертвами и потерями. Победа нашей страны в этой войне – результат бесстрашия людей. Важно, чтобы молодежь знала достоверную историю Великой Отечественной войны, помнила ее героев. Именно поэтому мы запустили проведение патриотических уроков с использованием 3D-учебника "Техника Великой Победы" для школьников Краснодона", — прокомментировал руководитель волонтерского отряда в Краснодоне Владимир Соколов.

3D-пособие "Техника великой Победы" — инструмент, который позволяет учащимся узнать факты о военной технике, вкладе тружеников тыла в Победу на войне, ключевых событиях, повлиявших на ход истории. Уроки с такими пособиями направлены на патриотическое воспитание подрастающего поколения.