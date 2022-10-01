Тюменский "Рубин" разгромил "Динамо" из Санкт-Петербурга

| Фото: rubinhc.ru | Фото: rubinhc.ru

Со счетом 5:1 завершилась встреча тюменского "Рубина" и питерского "Динамо" на льду Дворца спорта западно-сибирской столицы.

На второй минуте матча Герман Нестеров открыл счет. "Прошло еще две минуты, а Николай Владимиров сделал отличный пас на Романа Чемерикина, и цифры на табло вновь изменились. В целом, первый период остался за хозяевами. Статистика не даст соврать: броски: 27-9; броски в створ: 16-3", - отметила пресс-служба ХК "Рубин".

Второй период запомнился огромным количеством остановок и удалений. На двоих соперники заработали 16 минут штрафа. Игра в неравных составах принесла плоды "Рубину" и Никите Шуйдину персонально. Он стал автором третьей шайбы в ворота Дениса Синягина.

Заключительная треть стала логическим продолжением двух первых. "Рубин" демонстрировал тот хоккей, по которому тюменский зритель заскучал в последнее время. Были и многочисленные атаки на ворота гостей, и отличная игра в обороне. Лучший бомбардир команды Никита Попугаев забросил еще одну шайбу, на 54 -й минуте. За три минуты до конца игрок "Динамо" Всеволод Селиванов все же распечатал ворота Егора Назарова. Затем Герман Нестеров забросил пятую шайбу питерцам и установил окончательный счет встречи.

"По игре были огрехи. Но ребята сегодня от начала и до конца были одним целым, одной командой. Поэтому у них все получалось, скажем так, они получали удовольствие от игры и все делали правильно, бились друг за друга", - отметил главный тренер ХК "Рубин" Денис Ячменёв.

Для вратаря "Рубина" Егора Назарова это был 250-й матч в составе тюменской команды. А на счету Романа Чемерикина оказалась заброшенная шайба в 300-ом матче в ВХЛ.