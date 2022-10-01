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Тюменец зарезал знакомого и пришел в полицию с повинной

Происшествия, 10:54 25 октября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

11 с половиной лет колонии особого режима получил житель Тюмени, признанный виновным в убийстве и краже, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Суд установил, что в ночь с 6 на 7 августа тюменец в состоянии алкогольного опьянения поссорился со своим знакомым и не менее 49 раз ударил его ножом. От полученных ранений тот скончался на месте.

Тело убитого злоумышленник замотал в простыню, ноги перевязал пленкой, а на голову надел пакет. В суде он пояснил, что сделал это, так как планировал увезти труп. Так же он похитил телефон убитого.

На следующий день, вернувшись в квартиру, он тщательно смыл следы крови, переоделся и пошел гулять по городу. Ночь он провел на лавочке, а на утро пришел в ближайший отдел полиции с повинной.

Ранее тюменец уже был осужден за тяжкие преступления и имел неснятые и непогашенные судимости.

Суд назначил ему срок, присоединив неотбытую часть наказания по предыдущему приговору.

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# кража , убийство

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