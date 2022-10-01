Будущее российского образования обсудят педагоги на форуме "Крапива" в Тюмени

| Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Шестой Всероссийский форум педагогов будущего "Крапива" пройдет в Тюмени с 17 по 20 ноября при поддержке "Росмолодёжи". Заявку на участие нужно подать до 6 ноября по ссылке, сообщает Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

На форуме педагоги со всей страны обсудят будущее российского образования. Новаторов ждут четыре дня мощной трансформации в кругу единомышленников, поиск смыслов и траекторий развития педагогов, новые инсайты и идеи для реализации. Вектор личного движения в педагогике им задаст команда модераторов и экспертов во главе с Денисом Коричиным.

"Самое ценное, что мы делаем на "Крапиве" – вместе переосмысливаем деятельность конкретных молодых, талантливых педагогов. Они получают заряд и остаются в школах. Личная траектория может измениться – смена школы, переход в управление или высшее педагогическое образование, но только не разочарование и уход из профессии", – отметила руководитель форума Мария Косицына.

Напомним, Мария Косицына стала победителем второго сезона конкурса "Росмолодежь. Гранты" в номинации "#развивай_среду" и получила поддержку в размере 795 тыс. рублей на проведение Всероссийского форума педагогов будущего "Крапива".