Ялуторовчанин из ревности забил подругу до смерти

| Фото: Следственное управление СК РФ по Тюменской области | Фото: Следственное управление СК РФ по Тюменской области

32-летний житель Ялуторовска обвиняется в преступлении по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Как сообщает Следственное управление СК РФ по Тюменской области, вечером 8 сентября 2022 года между обвиняемым и его 38-летней сожительницей произошел конфликт на почве ревности. В результате внезапно возникших личных неприязненных отношений злоумышленник нанес потерпевшей не менее 60 ударов по голове и телу. От полученных травм через некоторое время женщина скончалась.