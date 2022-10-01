Тюменская область вошла в Топ-5 лидеров акции по сбору макулатуры

| Фото: администрация Абатского района ВКонтакте | Фото: администрация Абатского района ВКонтакте

Тюменская область вошла в пятерку регионов-лидеров Всероссийской акции по сбору макулатуры #БумБатл. За первый месяц жители региона собрали 15,3 тонны бумаги, сообщает информационный центр областного правительства.

Рекордсменом Тюменской области стал Центр молодежных инициатив Тюменского индустриального университета, где собрано — 1 тыс. 590 кг макулатуры. В лидерах также Тюменский медуниверситет (810 кг), Гагаринская СБ (540 кг), гимназия № 49 Тюмени (188 кг).

В 2021 году по итогам всей акции Тюменская область была на 8 месте. Тогда жители региона собрали 72,8 тонны макулатуры.

#БумБатл проходит при поддержке Минприроды РФ, Минпросвещения РФ и Минобрнауки РФ. За два предыдущих сезона более 1,2 млн человек собрали свыше 3 тыс. 100 тонн макулатуры.

Акция продолжится до 15 ноября. Посмотреть пункты приема можно по ссылке.