Юные тюменские краеведы изучат городскую застройку вместе с блогером-журналистом

| Фото: Дворец творчества и спорта «Пионер» во ВКонтакте | Фото: Дворец творчества и спорта «Пионер» во ВКонтакте

Городскую застройку изучат юные тюменские краеведы на занятии областной школы "Тюменский следопыт" во дворце творчества "Пионер". Занятие, которое проведет звестный блогер-журналист Сергей Ермолаев, состоится 26 октября в 14 часов, сообщает пресс-служба "Пионера".

Ребята смогут прикоснуться к истории областной столицы через освоение теоретического материала, а также через работы Сергея Ермолаева. Он профессиональный фотограф-документалист, писатель, блогер, а также автор проекта "Dругие KADРЫ".

"Своими работами он привлкает внимание общественности к объектам историко-культурного наследия, мимо которых многие проходят мимо. Фиксирует их на видео и фотографиях, тем самым расширяя представление об архитектурном облике Тюмени и Тюменской области", - отметили организаторы.