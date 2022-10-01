Тюменский режиссер провела образовательную сессию для юных актеров Ялуторовска

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Образовательную сессию для педагогов и юных актеров Ялуторовска провела заслуженная артистка России, доцент, преподаватель кафедры актерского искусств ТГИК Елена Орлова. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Также она автор и режиссер спектакля "Осколки войны". Именно эту постановку под ее руководством представили студенты Тюменского государственного института культуры для ялуторовских школьников и воспитанников театральных объединений.

Ранее спектакль увидели в Заводоуковске, Ишиме, Тюмени.