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Тюменский режиссер провела образовательную сессию для юных актеров Ялуторовска

Общество, 17:19 25 октября 2022

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Образовательную сессию для педагогов и юных актеров Ялуторовска провела заслуженная артистка России, доцент, преподаватель кафедры актерского искусств ТГИК Елена Орлова. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Также она автор и режиссер спектакля "Осколки войны". Именно эту постановку под ее руководством представили студенты Тюменского государственного института культуры для ялуторовских школьников и воспитанников театральных объединений.

Ранее спектакль увидели в Заводоуковске, Ишиме, Тюмени.

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# постановка , студенты , театр

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