Общежитие №2 Тюменского медуниверситета открыли после капитального ремонта

| Фото: ТюмГМУ | Фото: ТюмГМУ

Студенческое общежитие № 2 Тюменского медицинского университета на ул. Мельникайте, 59 открыло свои двери после капитального ремонта 25 октября. В обновленном здании создано все для комфортного проживания, сообщает пресс-служба вуза.

Новоселов и гостей праздника поздравил ректор вуза Иван Петров, который сообщил, что лично курировал ход ремонтных работ.

"Это место, где студенты могут отдохнуть, набраться сил, подготовиться к занятиям. Общежитие будет не только местом проживания студентов, но и современным творческим центром, где свой потенциал смогут реализовать все студенты нашего университета", – подчеркнул ректор.

В обновленном общежитии предусмотрены просторные комнаты, кухни и прачечные, современная мебель, зоны для занятий и отдыха, коворкинг-центр для проектной деятельности и студенческого творчества. В ближайшие дни оборудуют спортивный зал. Средства на ремонт были выделены Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Общежитие рассчитано на 359 студентов, среди них и студенты-целевики из Тюменской, Курганской областей, ХМАО и ЯНАО, а также иностранные студенты. Тесноты в комнатах теперь нет, для желающих можно найти комнаты и на одного человека.

В ближайшее время начнутся ремонтные работы и в других общежитиях вуза, ремонт в них будет проходить поэтапно, без остановки эксплуатации зданий. "Мы отремонтировали восьмой этаж общежития № 4 на улице Одесской, приступили к ремонту общежития № 1, поэтому скоро все наши объекты будут в таком же обновленном, ухоженном состоянии", – добавил Иван Петров.