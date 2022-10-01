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Тюменские кадеты приняли участие в акции "Письмо солдату"

Общество, 14:26 26 октября 2022

Минобороны РФ

Воспитанники Тюменского президентского кадетского училища приняли участие во всероссийской патриотической акции "Письмо солдату", сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Письма передадут военнослужащим-участникам специальной военной операции.

В своих письмах кадеты поблагодарили участников СВО за мужество, героизм и стойкость при исполнении боевых задач, а также пожелали крепкого здоровья, благополучия и радости. Кроме того, ребята выразили надежду на, что российские военнослужащие в скором времени вернутся домой с победой. Также по традиции в конверты были вложены детские рисунки и небольшие поделки.

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# Письмо солдату

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