В Тюмени менеджер строительной компании переводил на свои счета деньги клиентов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более миллиона рублей присвоил себе менеджер строительной компании в Тюмени. В договорах с клиентами он указывал свои счета. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ.

Преступления раскрыли после того, как с заявлением в полицию обратилась 72-летняя женщина. Пенсионерка рассказала, что заказала в строительной компании города постройку технического помещения на своем земельном участке и внесла 80 тысяч рублей. На протяжении нескольких месяцев гражданка неоднократно звонила и посещала офис подрядчика, но сроки начала работ постоянно переносились по причине "не поставки строительных материалов, заказанных у другого подрядчика". При этом женщина все время общалась с одним и тем же менеджером.

Полицейские изучили обстоятельства дела и задержали 26-летнего сотрудника этой компании. Оперативники установили, что молодой человек, действуя от имени фирмы, заключал договоры с заказчиками на строительство различных объектов. Злоумышленник в экземплярах договоров граждан указывал номера личных банковских счетов, а экземпляры документов фирмы уничтожал и таким образом держал руководство в неведении. Когда клиенты расплачивались наличными, то злоумышленник просто присваивал деньги. Так, в июне злоумышленник получил на строительство и похитил 450 тыс. рублей у 36-летнего тюменца и более 126 тыс. у 43-летнего жителя Тюменского района. В настоящее время установлена причастность подозреваемого к двенадцати аналогичным эпизодам. Общая сумма ущерба превысила миллион рублей.

При этом в апреле 2022 года молодого человека приговорили к трем годам условно за несколько эпизодов мошенничества, совершенных по аналогичной схеме. Тогда сотрудник фирмы убедил руководителя, что он раскаялся, сделал выводы и больше не преступит закон.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ. Максимальная санкция - лишение свободы на 5 лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.