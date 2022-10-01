Тюменский "Рубин" уступил в противостоянии хоккеистам питерской "СКА-Нева"

| Фото: rubinhc.ru | Фото: rubinhc.ru

Со счетом 1:2 в овертайме завершилась встреча хоккейного клуба "Рубин" и "СКА-Невы" в тюменском Дворце спорта.

Как сообщает пресс-служба сибирского клуба, первая шайба в этом матче была зафиксирована только на 43 минуте, но первые два периода были захватывающими. Соперники играли долго в неравных составах, но шайба так и не залетала в ворота. Алексей Щетилин и Никита Богданов достойно работали в этом матче.

А открыл счет лучший бомбардир "Рубина" Никита Попугаев. С передачи Дениса Давыдова и Тимура Таратунина в большинстве. До конца третьего периода оставалось 9 минут. Круглов Илья сравнял счет. За 30 секунд до сирены Денис Давыдов получил реальный шанс спасти матч и стать героем этого вечера. 27 номер поехал исполнять штрафной бросок, но вратарь Богданов и в этом моменте действовал грамотно.

Игра перетекла в овертайм, который тюменцы начали играть в большинстве. Но счет в матче изменился уже после того, как оштрафованный игрок появился на льду. Автором шайбы стал Матвей Мичков.

Главный тренер ХК "Рубин" Денис Ячменев отметил, что это был быстрый, агрессивный хоккей с большим количеством бросков и хорошим катанием. "СКА-Нева" — хорошая молодая команда, обученные ребята. Наши первый период где-то немножко стеснялись. Соперник начал активно, мы выстояли, потом перестроились, в обоюдно острой борьбе прошла основная часть игры. Были у нас шансы, мы их реализовали, они свой забили. Честно сказать, у нас были моменты, мы могли закончить игру, ситуация позволяла не доводить даже до овертайма и в овертайме был шанс, но это хоккей, это игра. Ребята молодцы, они выложились, я согласен с болельщиками, матч был хороший", - сказал он.

"Самое основное, хочу поблагодарить наших болельщиков, которые переживают, болеют за команду. Что касается матча, то, наверное, по напряжению он был приближенным к плей-офф. Я сейчас в раздевалке сказал ребятам, что через такие игры укрепляется команда, она растет и сами пацаны растут. Если вы обратили внимание, у нас играют ребята 2002-го, 2003-го и 2004-го года рождения и через такие игры они растут, прибавляют от матча к матчу. Это показали вот эти две игры на выезде. "Югра" и "Рубин" — одни из лидеров ВХЛ", - отметил главный тренер ХК "СКА-Нева" Александр Титов.