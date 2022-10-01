В Тюмени за взятки почти в 2 миллиона рублей замглавного инженера нефтяной компании получил 5 лет условно

| Фото: СУСК РФ по Тюменской области | Фото: СУСК РФ по Тюменской области

1 млн 900 тыс. рублей составила общая сумма взяток бывшего должностного лица нефтяного предприятия Тюменской области с 2019 по 2021 годы. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, возложил ряд ограничений, связанных с передвижением.

Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему заместителю главного инженера по проектированию нефтяного предприятия. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч.5 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в крупном размере).

Подсудимый, пользуясь своим служебным положением, работая в коммерческой организации, контрольный пакет акций которой принадлежит Российской Федерации, совместно с посредником, разработали преступную схему получения взяток от предпринимателей. За незаконное денежное вознаграждение в размере от 5-10 % от суммы договора он предоставлял трем предпринимателям информацию о проводимых тендерах в области изыскательских работ, а после заключения контрактов оказывал содействие в беспрепятственной приемке и согласовании выполненных ими работ, с фактически частичным ее выполнением. В результате чего работы оплачивались заказчиком в полном объеме. Таким образом, общая сумма взяток, полученных должностным лицом нефтяного предприятия через посредника, составила свыше 1 млн 900 тыс. рублей, сообщает Следственное управление СК РФ по Тюменской области.