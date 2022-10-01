Самозанятых индустрии гостеприимства Тюменской области обучат продажам и продвижению

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Бесплатный курс для самозанятых Тюменской области, работающих в области "HoReCa" - индустрии гостеприимства, запускает центр "Мой бизнес"

С участниками курса будут работать ведущие спикеры региона из сферы услуг и приема гостей. Это профессионалы своего дела, которые готовы делиться секретами сферы обслуживания и помочь выйти на корпоративные заказы.

В направлении "Продажи в сфере обслуживания" куратором станет Александра Чибрик, соучредитель консалтинговой компании "SECWIND" и специалист по гарантированному увеличению продаж без затрат. Александра поможет разобраться в таких темах, как:стандарты обслуживания и работа с клиентом; работа с клиентом в сложных ситуациях; особенности сервисных продаж; методы продвижения себя, как специалиста; ресурсная поддержка от государства для развития своего дела и как ее получить.

Подать заявку на участие можно на сайте проекта. Обучение для всех направлений пройдет в ноябре. По завершении курса каждый участник получит сертификат.

Проект реализуется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".