Врачи, учителя и инженеры переезжают в Тюменскую область по программе переселения соотечественников

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более трех тысяч соотечественников и членов их семей переехали в Тюменскую область с 2013 года. Из них 36% имеют высшее образование, 58% - среднее профессиональное и только 6% - общее среднее, сообщает областной департамент труда и занятости населения.

В настоящее время в программу переселения соотечественников входят 24 территории региона. В 2022 году в Тюменскую область переехали квалифицированные специалисты: врачи, учителя, инженеры и другие востребованные профессионалы.

Так, Ольга Ткаченко вместе с мужем и тремя детьми приехала в Ялуторовск из Киргизии. Сейчас она работает учителем английского языка в школе №1. "Нам тут очень нравится. Я даже представить себе не могла, что есть такой уютный город Ялуторовск", - поделилась Ольга Ткаченко.

Консультацию об участии в программе можно получить у специалистов департамента труда и занятости населения Тюменской области по телефонам: (3452) 42-60-33; 42-61-26.