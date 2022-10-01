Жительница Тюмени дважды попалась на уловки мошенников и потеряла около 300 тысяч

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Жительница Тюмени во второй раз попалась на уловки мошенников и оформила кредит.

Как сообщает региональное управление МВД РФ, в отдел полиции обратилась 56-летняя женщина, которая рассказала, что ей позвонил "сотрудник банка". Он заверил тюменку, что мошенники пытаются оформить на нее кредит в 300 тыс. рублей.

Не проверив информацию и доверившись мошеннику, женщина зашла в ближайшее отделение банка и оформила кредит на 120 тыс. рублей, а в другом отделении перевела их на якобы "защищенный счет".

На следующий день тюменка, следуя указаниям неизвестных, оформила кредитную карту, обналичила ее и также положила деньги на указанный злоумышленниками счет. Общая сумма ущерба составила около 300 тыс. рублей.

Только на следующий день женщина поняла, что ее обманули. При этом в 2021 году она уже попадалась на подобные уловки и до сих пор выплачивает кредит, который тогда оформила на свое имя.