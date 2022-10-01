  • 28 октября 202228.10.2022пятница
  • USD61,3589
    EUR61,5718
  • В Тюмени 2..4 С 7 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В экодоме тюменцев научат плести авоськи и расписывать шоперы

Общество, 18:10 28 октября 2022

Тюменское экологическое объединение | Фото: Тюменское экологическое объединение

Мастер-классы по росписи шопера и плетению авоськи пройдут в экодоме в Тюмени 29 октября.

Продолжительность занятий составляет час. Мастер-класс "Роспись шопера", рассчитанный на детей от семи лет, начнется в 13 часов. Сплести авоську своими руками приглашают ребят от 10 лет в 15 часов.

Экодом – новое общественное пространство, где тюменцы и гости города могут пообщаться на тему экологии, подробнее узнать о переработке, сдавать наиболее подходящие для повторного использования виды вторсырья. Его открыли в небольшом одноэтажном строении на пересечении улиц Советской и Максима Горького в Тюмени 27 октября.

Тюменское экологическое объединение | Фото: Тюменское экологическое объединение

С расписанием встреч в экодоме можно ознакомиться в сообществе Тюменского экологического объединения во ВКонтакте.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# мастер-классы , экология

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:43 28.10.2022Более пяти тысяч человек приняли участие в эко-фестивале "Я = Планета" в Тюменской области
19:11 28.10.2022Любовь к творчеству объединила участников всероссийского хореографического фестиваля SOMA в Тюмени
18:50 28.10.2022Военнослужащие батальона "Ермак" передали привет родным из расположения
18:21 28.10.2022Мастер-класс по импровизации проведут для тюменской молодежи