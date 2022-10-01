В экодоме тюменцев научат плести авоськи и расписывать шоперы

| Фото: Тюменское экологическое объединение | Фото: Тюменское экологическое объединение

Мастер-классы по росписи шопера и плетению авоськи пройдут в экодоме в Тюмени 29 октября.

Продолжительность занятий составляет час. Мастер-класс "Роспись шопера", рассчитанный на детей от семи лет, начнется в 13 часов. Сплести авоську своими руками приглашают ребят от 10 лет в 15 часов.

Экодом – новое общественное пространство, где тюменцы и гости города могут пообщаться на тему экологии, подробнее узнать о переработке, сдавать наиболее подходящие для повторного использования виды вторсырья. Его открыли в небольшом одноэтажном строении на пересечении улиц Советской и Максима Горького в Тюмени 27 октября.

| Фото: Тюменское экологическое объединение | Фото: Тюменское экологическое объединение

С расписанием встреч в экодоме можно ознакомиться в сообществе Тюменского экологического объединения во ВКонтакте.