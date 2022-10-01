Мастер-классы и выставки готовят тюменские ремесленники к новогодним праздникам

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменские ремесленники активно готовятся к новогодним праздникам. они запланировали мастер-классы, шоу и выставки для гостей и жителей Тюмени, сообщает пресс-служба департамента потребительного рынка администрации города.

"Мы видим, что становится все больше народных умельцев. Этому способствует работа с грантами президента и губернатора, различные промо-акции, а также помощь со стороны властей и бизнеса. В Тюмени "Гильдия ремёсел" имеет возможность в течение года использовать арт-пространства, а также сотрудничать с музеями. Очень интересный опыт был в ЦУМе, когда 20 наших мастеров принимали участие в открытии целого музейного пространства, связанного с историей тюменской торговли", - говорит руководитель тюменской "Гильдии мастеров" Инна Гайдук.

Помимо выставок тюменские мастера активно презентуют свои навыки с помощью мастер-классов и мастер-шоу для детей и взрослых. Уже поступают коллективные заявки от школ на посещение музея тюменской торговли в ЦУМе.