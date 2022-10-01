70-летний юбилей отметили сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии 29 октября

| Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области

70-летний юбилей образования службы отмечают сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии 29 октября. В управлениях и подразделениях Тюменской области прошли торжественные мероприятия, посвященные юбилею, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

"Сегодня подразделения вневедомственной охраны округа надёжно защищают от преступных посягательств объекты, имущество граждан. Решают задачи по усилению террористической устойчивости охраняемых объектов и жилого сектора, принимают участие в профилактике правонарушений и охране общественного порядка", - сказал заместитель командующего Уральским округом Росгвардии полковник полиции Константин Зыков.

В Тюмени в торжественной обстановке сотрудникам, ветеранам и работникам вручили юбилейные медали, грамоты за высокие результаты в службе. За присвоение очередных специальных званий росгвардейцам вручили погоны. Затем минутой молчания присутствующие почтили память боевых товарищей, погибших при исполнении служебного долга. Также участники вспомнили историю создания службы, посетили музей вневедомственной охраны.

Добавим, в преддверии праздничного дня сотрудники вневедомственной охраны провели ряд тематических мероприятий для школьников, навестили ветеранов службы на дому и поздравили их с юбилеем службы.