Тюменские медсестры провели неделю здоровья в ОКБ №2

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Занятия по физической культуре для своих коллег провели медсестры взрослой поликлиники в тюменской Областной клинической больнице №2. Мероприятие прошло в рамках акции "Осенняя неделя здоровья", сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Занятие провели в зале для лечебной физкультуры, коллеги выполняли упражнения с собственным весом, применяя различный спортивный инвентарь. Все задания инструктора выполняли с улыбкой на лице, в собственном ритме, и с осознанием пользы для организма. Целый ряд исследований показал, что, кроме явной пользы для здоровья, продолжительности и качества жизни, физическая активность оказывает положительное влияние и на интеллект. Те, кто регулярно занимается, реже страдают от дегенеративных заболеваний мозга, таких как болезнь Альцгеймера.

"Эксперты ВОЗ без преувеличения называют недостаток физической активности новой эпидемией, угрожающей будущему человечества. К физической активности они относят не только целенаправленные занятия спортом, но и игры, домашнюю работу и вообще любое движение тела, производимое скелетными мышцами. Сотрудники взрослой поликлиники ОКБ №2 понимают важность сохранения собственного здоровья и активно занимаются физическими нагрузками", - отметила старшая медсестра взрослой поликлиники Надежда Дмитриева.