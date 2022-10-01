  • 30 октября 202230.10.2022воскресенье
  • USD61,5343
    EUR61,1328
  • В Тюмени -3..-5 С 3 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменские медсестры провели неделю здоровья в ОКБ №2

Общество, 08:52 30 октября 2022

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Занятия по физической культуре для своих коллег провели медсестры взрослой поликлиники в тюменской Областной клинической больнице №2. Мероприятие прошло в рамках акции "Осенняя неделя здоровья", сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Занятие провели в зале для лечебной физкультуры, коллеги выполняли упражнения с собственным весом, применяя различный спортивный инвентарь. Все задания инструктора выполняли с улыбкой на лице, в собственном ритме, и с осознанием пользы для организма. Целый ряд исследований показал, что, кроме явной пользы для здоровья, продолжительности и качества жизни, физическая активность оказывает положительное влияние и на интеллект. Те, кто регулярно занимается, реже страдают от дегенеративных заболеваний мозга, таких как болезнь Альцгеймера.

"Эксперты ВОЗ без преувеличения называют недостаток физической активности новой эпидемией, угрожающей будущему человечества. К физической активности они относят не только целенаправленные занятия спортом, но и игры, домашнюю работу и вообще любое движение тела, производимое скелетными мышцами. Сотрудники взрослой поликлиники ОКБ №2 понимают важность сохранения собственного здоровья и активно занимаются физическими нагрузками", - отметила старшая медсестра взрослой поликлиники Надежда Дмитриева.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# медсестра , ОКБ №2 , физическая культура

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:38 30.10.2022Тюменские мобилизованные из подразделения "Ермак" просят не верить слухам в соцсетях
11:31 30.10.2022Тюменский психиатр рассказал о рисках использования ноотропов для улучшения работы мозга
11:23 30.10.2022"Наш дед — не преступник": как тюменцы сохраняют память о репрессированных предках
10:39 30.10.2022На театральном фестивале в Тюмени зрители узнают о национальной идентичности народов России