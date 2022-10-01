На театральном фестивале в Тюмени зрители узнают о национальной идентичности народов России

| Фото: МТЦ "Космос" во ВКонтакте (архив) | Фото: МТЦ "Космос" во ВКонтакте (архив)

Театральный фестиваль "Кто ты и откуда?" с участием современных национальных театров пройдет в МТЦ "Космос" с 4 по 9 ноября. Он объединит театры из Перми, Казани, Ханты-Мансийска, Ижевска и Салавата, сообщает пресс-служба театрального центра.

4 ноября можно будет посмотреть три работы театральной компании "немхат" из Перми. В 13 часов начнется медиаспектакль "Один день с коми-пермяком", основанный на экспедициях в коми-пермяцкие деревни. Просмотр можно начинать в любое время до 16 часов 15 минут. Еще один показ пройдет 5 ноября с 15 часов до 18 часов 15 минут. В День народного единства, но в 14 часов 30 минут начнется танцевальный перформанс "Коми-пермяцкий алфавит". В 19 часов и 5 ноября в 13 часов пройдет акустический спектакль "К реке", камерный плейлист из коми-пермяцких песен о любви.

5 ноября в 16 часов состоится спектакль "Улетают птицы", театральной компании "немхат" из Перми. Он пройдет в Оранжерее ТюмГУ по адресу: ул.Пирогова, 3. Создатели обозначают жанр спектакля как "оперу сайт-специфик на коми-пермяцком языке". В 19 часов 30 минут тюменцам покажут постановку "Беруши" Салаватского башкирского драматического театра. Эта работа о братьях, которые теряют связь друг с другом и с малой родиной. Спектакль идет на башкирском языке с синхронным переводом.

6 ноября в 20 часов состоится спектакль театральной площадки MON из Казани "Чын татар". Это проект, где горожане отвечали на вопросы: что значит — быть татарином? Что определяет национальную идентичность?

7 ноября в 19 часов пройдет спектакль "Чеберина и Ягпери" от Инклюзивного театра кукол "Надежда" и Детского образцового театра "Балаганчик", Ижевск. Это спектакль по мотивам удмуртского фольклора. Зрители надевают повязки на глаза для достижения эффекта "спектакль в темноте". 8 ноября в 16 и 18 часов, а также 9 ноября в 18 часов можно сходить на спектакль "Теремок" Ханты-мансийского театра кукол. Это кукольная сказка для детей.

9 ноября в 20 часов тюменцев ждет показ инсталляции Молодежного театрального центра "Космос" "Бежать нельзя остаться" по одноименному комиксу. Вход по билетам.

Билеты можно приобрести по ссылке. Возрастное ограничение: 12+.