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Две тюменские школы искусств представят Уральский федеральный округ на конкурсе в Москве

Общество, 16:10 30 октября 2022

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Две школы искусств из Тюменской области победили в окружном этапе Общероссийских конкурсов Миникультуры России, который прошел в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова 30 октября. Они представят Уральский федеральный округ в финальном туре, сообщает информационный центр правительства региона.

В номинации "Лучшая сельская детская школа искусств" победителем стала Боровская ДШИ "Фантазия". В номинации "Лучшая городская детская школа искусств" первое место заняла тюменская ДШИ им. В.В. Знаменского.

В конкурсе "Лучший преподаватель" победила Татьяна Калинина, преподаватель по ИЗО из Екатеринбурга. Представитель Тюменской области Алена Головырских - заведующая отделением ИЗО Боровской ДШИ "Фантазия", стала второй.

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

"Лучшие школы искусств и педагог УФО примут участие в финальном туре, который пройдет в декабре 2022 года в Москве", - сказала директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

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# конкурсы , школа искусств

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