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Тюменские пожарные спасли задыхающегося на горящем балконе мужчину

Происшествия, 10:36 31 октября 2022

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Cпилить металлическую решетку балкона пришлось тюменским спасателям, чтобы вытащить на улицу пострадавшего во время пожара в однокомнатной квартире в пятиэтажке по ул. Тимуровцевв Тюмени утром 31 октября.

Как сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области, пожарные спасли с верхних этажей дома четырех человек, неспособных самостоятельно покинуть квартиры, в том числе, женщину на инвалидной коляске.

Сообщение о пожаре поступило в 5 часов 14 минут. К прибытию первых подразделений пламенем была охвачена почти вся квартира. Обнаружив на балконе задыхающегося мужчину, начальник караула пожарно-спасательной части Ильгизар Рычапов менее чем за минуту спилил решетку на балконе.

Всего сотрудники МЧС эвакуировали из опасной зоны 10 человек, спасли пятерых. Три человека получили отравление продуктами горения, один травмирован.

На ликвидации пожара работали 24 сотрудника пожарно-спасательных подразделений города, шесть единиц основной и специальной техники. Причина пожара устанавливается.

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

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# пожар , эвакуация

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