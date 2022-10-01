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В Тюменской области зафиксированы рекордно низкие уровни воды в реках Тура, Тобол, Исеть и Ишим

Общество, 10:47 31 октября 2022

"Тюмень - наш дом" ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" ВКонтакте

До полутора метров ниже нормы опускались уровни воды на реках Тюменской области в октябре 2022 года.

Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"На реке Тобол в районе Ялуторовска, на Туре у Тюмени и Исети уровни воды были самыми низкими за весь период наблюдений, - отмечено в сообщении. - А на участке реки Ишим от села Абатское до села Викулово низшие уровни октября стали самыми минимальными при открытом русле".

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# реки , экология

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