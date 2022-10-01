Тюменцам напомнили, как избежать травм при гололеде

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пожилым тюменцам стоит обзавестись зимним вариантом трости с заостренными шипами на наконечнике, лыжными палками или палками для скандинавской ходьбы, чтобы не пострадать в ненастную погоду, прогнозируемую на этой неделе.

О том, как необходимо позаботиться о собственной безопасности и здоровье написал на своей странице в социальной сети ВКонтакте депутат Тюменской городской думы, руководитель службы экстренной и неотложной медицинской помощи ОКБ №2 Антон Терехин.

"Синоптики прогнозируют предстоящую неделю ненастной, с дождями и снегом. При такой погоде возможна гололедица. Из-за возрастных особенностей скелета (остеопороз, меньшая эластичность связок и мышечного каркаса) даже небольшой удар может обернуться для бабушек и дедушек серьезными травмами, например, переломом позвонков или шейки бедра", - написал он.

Прежде всего, необходимо подготовить обувь с рифленой подошвой. Женщинам лучше отказаться от высоких каблуков - ношение "шпилек" в гололед кратно увеличивает риск заполучить перелом голени.

На улице не стоит спешить. Торопливость может обернуться переломами рук и ног, повреждениями локтевого сустава и ключицы, сотрясением мозга или черепно-мозговой травмой с последствиями на всю оставшуюся жизнь.

"Помните: чем быстрее шаг - тем больше риск упасть. В гололед передвигайтесь по улицам осторожно: чуть наклонив корпус вперед и наступая на всю подошву, руки держите свободными. Не забывайте держаться за перила при подъеме по лестнице или спуске с нее. При потере равновесия постарайтесь присесть, чтобы снизить высоту падения. Если травмы избежать не удалось – не занимайтесь самолечением, обратитесь за медицинской помощью в ближайший травмпункт", - рассказал врач.

В Тюмени находятся два травмпункта. Один в кабинете №107 филиала городской поликлиники №5 на ул. Вьюжной, 6А. Часы работы: по будням - с 8 до 20 часов, в субботу - с 9 до 16 часов. Предварительная запись на прием не требуется. Второй травмпункт находится в ОКБ №2: взрослый - по ул. Мельникайте, 75 ст. 3, детский – ул. Мельникайте, 75 к.2. Оба работают круглосуточно.

Помощь пострадавшим с травмами головы и лица, в том числе детям, ведется исключительно во взрослом приемном отделении ОКБ №2, поскольку только там есть экстренный прием нейро- и челюстно-лицевых хирургов.