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Футболисты "Тюмени" одержали третью победу во второй лиге первенства России

Спорт, 12:04 31 октября 2022

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Футболисты "Тюмени" обыграли ФК "Динамо-Барнаул" со счетом 1:0 во второй лиге первенства России в четвертой группе 15-го тура. Матч состоялся на стадионе "Геолог" 30 октября, тюменцы выиграли в третий раз подряд, не пропустив ни одного гола, сообщает пресс-служба ФК "Тюмень".

Хозяева в первом тайме имели преимущество. Каждый раз на высоте у гостей был один из лучших футболистов турнира – 37-летний вратарь Богдан Карюкин. Во втором тайме не прошло и минуты после возобновления игры, как хозяева забили гол – в нужном месте оказался Никита Касаткин, переправивший мяч в сетку ворот. Этот счет не изменился до конца матча.

Теперь тюменцы в заключительном домашнем матче года сыграют 1 ноября на стадионе "Геолог" с "Иртышом". Начало – в 17 часов.

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# первенство России , футбол

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