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Тюменские братья-гиревики завоевали золото в Индии

Спорт, 18:09 31 октября 2022

пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Золотые медали завоевали тюменские гиревики на проходящем в Индии чемпионате мира по гиревому спорту. В Нью-Дели звание сильнейших оспаривают около 300 спортсменов из 25 стран, сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

На счету представляющих регион братьев Олега и Сергея Майер несколько наград. Мастер спорта международного класса, чемпион Европы Олег Майер занял первое место в личном зачете среди юниоров в весовой категории до 85 кг.

Мастер спорта России, победитель первенства Европы, серебряный призер первенства России Сергей стал обладателем золота среди юниоров в весовой категории до 95 кг в эстафете "классический толчок". Оба спортсмена - воспитанники спортивной школы "Прибой.

"На международной арене Россия традиционно доминирует в гиревом спорте. Самое главное и сложное для спортсменов - проявить себя на внутреннем чемпионате страны. Поэтому в победе ребят не было сомнений", - отметил тренер тюменцев Сергей Толстов.

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# гиревой спорт , Индия

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