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Правительство Тюменской области, профсоюзы и работодатели подписали соглашение

Общество, 17:14 31 октября 2022

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Трехстороннее соглашение между правительством региона, Тюменским областным советом профессиональных союзов и региональным объединением работодателей подписано в Тюмени.

Документ будет способствовать развитию экономики региона и решению проблем работников и работодателей, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

По словам главы региона Александра Моора, при подготовке нового соглашения проведена большая содержательная работа. Внесено более 40 предложений от всех сторон.

"Наиболее актуальные вошли в итоговый документ. Достигнуты договоренности по большинству инициатив, предложенных профсоюзами. Они касаются уровня жизни граждан и развития социального партнерства", - отметил глава региона.

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

По инициативе Регионального объединения работодателей включены обязательства по оказанию мер соцподдержки членов семей мобилизованных работников, формированию культуры безопасного труда на производстве.

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# Александр Моор , работодатели , Тюменский областной совет профсоюзов

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