Для межвузовского студенческого кампуса в Тюмени найдут новое место

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Для межвузовского студенческого кампуса в Тюмени найдут новое место. Об этом в своем видеообращении к жителям региона сообщил губернатор Александр Моор 31 октября.

По плану ядром Заречной части города должен был стать студенческий кампус, сам же район по проекту комплексного развития территорий хотели сделать новым центром Тюмени.

"На выкуп земельных участков у юридических и частных лиц планировалось потратить несколько миллиардов рублей, но в современных условиях мы должны более экономно расходовать средства. Поэтому я принял решение выбрать для размещения кампуса другой участок. На сегодня несколько таких есть в государственной собственности, за них не придется платить. Высвободившиеся средства направим на строительство объектов кампуса. Варианты размещения представим и обсудим позже", – сказал губернатор.

Он поблагодарил жителей Тюменской области, Ямала и Югры и всех, кто планирует обучать своих детей в региональной столице, за участие в разработке концепции студенческого кампуса. Возможно, строительство разобьют на несколько очередей, но проект обязательно реализуют. "Развитие Тюменской области стратегически связано с развитием высшего образования, исследовательской и научно-технической деятельности", – добавил глава региона.

Изменения места размещения кампуса также означает прекращение проекта КРТ в Заречной части Тюмени, сказал Александр Моор, подчеркнув, что от планов по трансформации центра города не отказываются.

Напомним, глава региона сообщил, что бюджет региона на 2023 год будет напряженным, но при этом все социальные обязательства будут сохранены. Подход к реализации крупных инфраструктурных проектов вынуждены были пересмотреть.

Инна Пахомова