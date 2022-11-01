Облик Тюмени оценили федеральные эксперты

| Фото: Пресс-служба мультицентра «Контора пароходства» | Фото: Пресс-служба мультицентра «Контора пароходства»

Около 350 человек посетили лекции федеральных экспертов-дизайнеров из разных городов России в рамках конференции "Дизайн-выходные", соорганизатором которой стал мультицентр "Контора пароходства".

Конференцию посвятили теме дизайна в контексте города. За весь день прошло девять лекций. Помимо образовательной части, федеральные эксперты успели прогуляться по городу и познакомиться с первой тюменской пешеходной улицей.

Директор центра территориального развития Удмуртии Вячеслав Правдзинский похвалил территориальный брендинг в Тюмени, при этом отметил, что город проработан фрагментарно.

"Видно, что город прорабатывается точечно: появляются классные жилые кварталы в центре и на периферии, внедряется навигация и фирменный стиль. Здесь есть вещи, свойственные для всех городов, которые переживают поиск "самости". При этом видно, что в Тюмени есть крепкое сообщество, "проговоренность" проблем, хорошо работают девелоперы", — считает Вячеслав Правдзинский.

Также он отметил важность доверия между властью и творческим комьюнити. По его мнению, это позволит приумножать хорошие практики и сформировать единую концепцию города.

Добавим, дизайн-выходные — это некоммерческая образовательная конференция, которая проходит в выходные дни в разных городах России. Проект построен на добровольном обмене знаниями. Основатели проекта хотят сделать дизайн в России лучше и повысить его уровень в регионах. За 10 лет конференцию в 27 городах России посетило более 26 тыс. человек.