Тюменским войсковым подразделениям отправили амуницию и зимние вещи

| Фото: Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Очередную партию груза с амуницией и теплыми вещами отправили тюменским войсковым подразделениям, находящимся в зоне специальной военной операции. О доукомплектовании в преддверии зимы рассказал на своей странице в Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

Землякам передали зимние спальные мешки, костюмы, которые рассчитаны на низкие температуры, нательное белье и термосы. Также закуплены генераторы, удлинители, печи для блиндажей и полевой бани.

Глава региона отметил, что правительство получает просьбы от командиров подразделений и старается сразу выполнить их. Так, были необходимы военнослужащим хозоборудование, инструменты. Ранее в места их дислокации отправили аптечки, дождевики, коврики, навигаторы и бинокли.

"Земляки должны чувствовать нашу заботу и поддержку. Работу по поставке дополнительного оборудования воинским подразделениям продолжим", - подчеркнул Александр Моор.